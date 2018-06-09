Виландер: дель Потро сам упустил шанс обыграть Надаля

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер считает, что у аргентинца Хуана-Мартина дель Потро были реальные шансы обыграть испанца Рафаэля Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос». По словам Виландера, дель Потро допустил слишком много ошибок.

«У тебя проходят 75 процентов подач, что может быть лучше? Нужно действовать агрессивное, идти к сетке, подавать, пытаться перебросить мяч, нельзя довольствоваться лишь тем, что ты остаёшься в игре.

Вторая ошибка была в первом сете. Как играет дель Потро на брейк-поинтах? Слишком осторожно, он ждёт вторую подачу, не идёт вперёд, остаётся у линии, в итоге Надаль дважды подряд наносит свои смертельные удары.

Надаль – гений. Дель Потро не сыграл с ним достаточно игр на грунте, чтобы почувствовать, как в таких случаях может уплывать игра. Поэтому я понимаю, почему дель Потро действовал осторожно. Но ты не играешь против кого-то другого, ты играешь против Надаля. Его не победить, если не рисковать», — цитирует Виландера Reuters.

В финале «Ролан Гаррос» Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом.

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