Видеообзоры побед Надаля и Тима в 1/2 финала «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль (1) не испытал проблем в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции против аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) – 6:4, 6:1, 6:2.

«Король грунта» имеет уникальную статистику на парижских соревнованиях – 10 раз он выходил в полуфинал, и все 10 попыток заканчивались для него трофеем. Первый шаг к 11-му титулу он уже сделал.

В параллельном матче австриец Доминик Тим (5) не без труда обыграл главную сенсацию соревнований итальянца Марко Чеккинато – 7:5, 7:6 (12:10), 6:1.

Обидчик Новака Джоковича имел три сет-бола во второй партии, однако, упустив их, без борьбы отдал заключительный сет.

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