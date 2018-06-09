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Дель Потро: матч мог сложиться иначе, если бы я выиграл первый сет

Дель Потро: матч мог сложиться иначе, если бы я выиграл первый сет
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) прокомментировал собственное поражение в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции с испанцем Рафаэлем Надалем (1) – 4:6, 1:6, 2:6.

«Рафа отлично подавал и прекрасно играл на брейк-пойнтах. Мне же порой наоборот в эти моменты не везло. Матч мог сложиться иначе, выиграй я первую партию. Тем не менее победа Надаля полностью заслужена – он играл очень интенсивно и заставлял меня много двигаться. Уже после первого сета мне стало тяжело. Рафаэль показывал лучший теннис от начала матча и до его конца», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.

В финальном матче Открытого чемпионата Франции Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом (7).

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08 июня 2018 года, пятница. 17:00 МСК
Рафаэль
Надаль
Хуан-Мартин
дель Потро
6:4 6:1 6:2
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