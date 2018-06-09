Дель Потро: матч мог сложиться иначе, если бы я выиграл первый сет

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (5) прокомментировал собственное поражение в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции с испанцем Рафаэлем Надалем (1) – 4:6, 1:6, 2:6.



«Рафа отлично подавал и прекрасно играл на брейк-пойнтах. Мне же порой наоборот в эти моменты не везло. Матч мог сложиться иначе, выиграй я первую партию. Тем не менее победа Надаля полностью заслужена – он играл очень интенсивно и заставлял меня много двигаться. Уже после первого сета мне стало тяжело. Рафаэль показывал лучший теннис от начала матча и до его конца», – цитирует дель Потро официальный сайт ATP.



В финальном матче Открытого чемпионата Франции Надаль встретится с австрийцем Домиником Тимом (7).

Четвёртый большой финал Симоны Халеп. Матчи 14-го дня «Ролан Гаррос» Симона Халеп и Слоан Стивенс оспорят титул «Ролан Гаррос»-2018. У румынки было 3 поражения в финалах, а вот американка победила на US Open.