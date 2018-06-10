Тим: горжусь тем, как выступил в Париже, но нужно продолжать в том же духе

Австрийский теннисист Доминик Тим (7) прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля (1) со счётом 4:6, 3:6, 2:6 в финале «Ролан Гаррос».



«Лучше наблюдать за игрой Рафы по телевизору, нежели противостоять ему на теннисном корте. Как правило, поединки с испанцем получаются достаточно сложными в физическом плане. Я горжусь тем, что впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема», но нужно продолжать в том же духе.



Условия в Париже схожи с теми, что были на соревнованиях в Монте-Карло. На самом деле очень тяжело играть против Рафы на мэйджоре, несколько проще — на турнирах, где для победы в матче нужно выиграть два сета. Условия на центральном корте Парижа помогли мне получить преимущество над всеми теннисистами, кроме Надаля», — цитирует Тима пресс-служба турнира.

10-я грунтовая битва Надаля и Тима. Матчи 15-го дня «Ролан Гаррос» Надаль и Тим встретятся на грунте в 10-й раз. Три победы у австрийца. Сможет ли Рафаэль завоевать 11-й титул на «РГ» и защитить «единицу»?