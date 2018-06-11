Муратоглу: сняться с «РГ» перед матчем с Шараповой было прекрасной идеей Серены

Тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу прокомментировал решение подопечной сняться с «Ролан Гаррос» перед матчем с россиянкой Марией Шараповой в четвёртом круге, а также предположил, что у уроженки Сагинау на Уимблдоне будет преимущество над соперницами благодаря подаче.

«Сняться с матча с Шараповой было прекрасной идеей Серены. Она не могла подавать. Ей было бы сложно победить без подачи. Также она рисковала получить разрыв мышцы. В целом Серена набирает форму и возвращается к прежнему уровню игры. Её физическое состояние также улучшается. Думаю, на Уимблдоне у неё будет небольшое преимущество — подача, благодаря которой она сможет выходить из сложных ситуаций», — цитирует Муратоглу официальный сайт тура.

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