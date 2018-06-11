Джокович сыграет на турнире ATP 500 в Лондоне на следующей неделе

Серб Новак Джокович выступит на турнире категории ATP 500 в Лондоне, который пройдёт на следующей неделе, с 18 по 24 июня. Поскольку Новак вовремя не подал заявку на участие, организаторы предоставят ему «уайлд-кард».



Напомним, сразу после проигрыша итальянцу Марко Чеккинато в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» Джокович сказал, что пока не знает, выступит ли он на каких-либо травяных турнирах в этом году. В прошлом году Новак завершил выступления после Уимблдона, пропустив оставшуюся часть сезона из-за травмы локтя.

Джокович может пропустить травяную часть сезона