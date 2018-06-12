Джокович: у меня остались счастливые воспоминания о выходе в финал в Лондоне

Серб Новак Джокович прокомментировал своё решение выступить на турнире в Лондоне, который пройдёт с 18 по 24 июня. Бывшая первая ракетка мира стал обладателем «уайлд-кард» на эти соревнования.

«Я очень рад, что вновь сыграю на турнире в Лондоне. У меня остались счастливые воспоминания о выходе в финал этих соревнований 10 лет назад и о победе в парном разряде в 2010-м. Травяные корты в Лондоне всегда идеальны, атмосфера прекрасна. С нетерпением жду вновь возможности вновь сыграть перед британскими болельщиками», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

Сразу после проигрыша итальянцу Марко Чеккинато в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» Джокович сказал, что пока не знает, выступит ли он на каких-либо травяных турнирах в этом году.

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