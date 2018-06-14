Кис снялась с турнира в Бирмингеме

Американская теннисистка Мэдисон Кис приняла решение сняться с турнира в Бирмингеме (Великобритания), который пройдёт с 18 по 24 июня, сообщает Sky Sports. На минувшей неделе 23-летняя уроженка Рок-Айленда дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, где проиграла своей соотечественнице Слоан Стивенс со счётом 4:6, 4:6.

Мэдисон снялась с турнира в Бирмингеме из-за повреждения мышц брюшного пресса.

«Мне очень жаль, но я вынуждена сняться с турнира. Все знают, как сильно я люблю играть на траве. Я с нетерпением ждала возможности начать травяной сезон в Бирмингеме, но, к сожалению, усугубила травму, полученную в Риме. Сейчас мне нужно отдыхать как можно больше. Буду ждать возвращения в Бирмингем в следующем году», — сказала Кис.

Ранее стало известно, что участие в этих соревнованиях не сможет принять россиянка Мария Шарапова.