Раонич: на траве моему колену значительно легче

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал своё возвращение в тур после травмы.



«Чувствую себя хорошо. Очевидно, трава является более безопасным покрытием для колена. Она более мягче, а розыгрыши на ней короче – это значительно помогает моей игре. Пока всё выглядит достаточно позитивно. Я доволен тем прогрессом, который наблюдаю», – цитирует Раонича World Tennis USA.



До старта соревнований в Штутгарте Милош последний раз выходил на корт в начале мая в Мадриде. Открытый чемпионат Франции Раонич пропустил из-за повреждения колена, которое беспокоит его не первый год.



В матче второго раунда немецкого турнира канадец встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

15 эйсов помогли Раоничу выйти во второй круг турнира в Штутгарте