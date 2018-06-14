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19 эйсов помогли Раоничу уверенно победить Фучовича во втором круге в Штутгарте

19 эйсов помогли Раоничу уверенно победить Фучовича во втором круге в Штутгарте
Теннис / ATP

Канадец Милош Раонич (7) во втором круге турнира в Штутгарте уверенно переиграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила всего 51 минуту. 27-летний уроженец Подгорицы, занимающий 35-е место в рейтинге АТР, 19 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, сделал 3 брейка и не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта. Мартон записал в свой актив 3 эйса при 3 двойных.

За выход в полуфинал соревнований Милош поспорит с третьим сеяным чехом Томашем Бердыхом, который ранее одолел француза Бенуа Пэра. Четвертьфинал пройдёт в пятницу, 15 июня.

Штутгарт 2018. 2-й круг
14 июня 2018 года, четверг. 17:55 МСК
Милош
Раонич
Мартон
Фучович
6:2 6:4
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