19 эйсов помогли Раоничу уверенно победить Фучовича во втором круге в Штутгарте

Канадец Милош Раонич (7) во втором круге турнира в Штутгарте уверенно переиграл венгра Мартона Фучовича со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила всего 51 минуту. 27-летний уроженец Подгорицы, занимающий 35-е место в рейтинге АТР, 19 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, сделал 3 брейка и не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта. Мартон записал в свой актив 3 эйса при 3 двойных.

За выход в полуфинал соревнований Милош поспорит с третьим сеяным чехом Томашем Бердыхом, который ранее одолел француза Бенуа Пэра. Четвертьфинал пройдёт в пятницу, 15 июня.