Шарапова не исключила возможность совместной тренировки с Федерером

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала вероятность проведения совместной тренировки с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером. Ранее, во время соревнований в Риме, Мария попрактиковалась с испанцем Рафаэлем Надалем.



«Нет, я никогда не играла с Роджером. Мы участвовали в некоторых мероприятиях, организованных Nike, но тогда это были смешанные пары. Один на один с Федерером я в корте не стояла никогда.



Не знаю, смогу ли попросить его потренироваться со мной. Кто знает, хватит ли мне уверенности или же я буду скромничать», – цитирует Шарапову World Tennis USA.

Шарапова: я провела 2 минуты на корте с величайшим игроком всех времён — Надалем