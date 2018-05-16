Шарапова: наверное, Надаль подумал, что я странная

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как состоялась её тренировка с испанцем Рафаэлем Надалем перед стартом турнира в Риме (Италия).

«Я увидела, что он тренируется передо мной, и сказала своей команде: „Будет здорово, если я подойду к Рафе и скажу: “Не хочешь ли со мной немного потренироваться?». Они ответили: «Да, в этом не будет ничего неправильного». Но я сказала: «Вообще-то, будет много неправильного в том, чтобы просто подойти к Рафе». Но они убедили, что я должна сделать это. Я сказала: «Правда? Думаете, мне стоит сделать это?». И я сделала это. Наверное, Рафа подумал, что я странная. Пожалуй, он до сих пор так думает.

Я сказала: «Не нужно сходить с ума». Но моя команда ответила: «Ты же не на свидание его зовёшь, а просто просишь немного потренироваться. Сыграть с Рафой на грунте — это словно выполнить одну из жизненных задач». Я так нервничала и была напряжена. Я и не думала о таком ещё 15 минут назад, но затем решила, что будет здорово вычеркнуть этот пункт из списка.

Я всегда нервничаю, когда нахожусь рядом с другими спортсменами. Думаю, это говорит об уровне уважения. Мне нравится находиться в их окружении, подмечать их манеры и суеверия. Мне нравится видеть, как они подходят к дню соревнований в психологическом плане. Мне посчастливилось находиться рядом с великолепными спортсменами, и я многому у них научилась", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

Официальный канал WTA в YouTube опубликовал видео тренировки.

Канал WTA представил видео тренировки Шараповой и Надаля

Шарапова: я провела 2 минуты на корте с величайшим игроком всех времён — Надалем