Пецшнер: думаю, мы с Пуэцом заслуженно победили в финале турнира в Штутгарте

Немецкий теннисист Филипп Пецшнер поделился впечатлениями от победы на турнире в Штутгарте (Германия) в парном разряде. В финале он в дуэте со своим соотечественником Тимом Пуэцом обыграл поляка Марчина Матковского и шведа Роберта Линдстедта со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

«Соперники прекрасно подавали, особенно в первой партии. У них был высокий процент попадания первым мячом. У нас было не так много шансов, но мы знали, что если сможем добраться до тай-брейка, то возможности появятся. Ближе к концу сета мы стали гораздо лучше действовать на приёме. По ходу матча мы смогли прибавить. Думаю, мы победили заслуженно», — цитирует Пецшнера официальный сайт тура.