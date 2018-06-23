Бартоли: очень хочу сделать из ребёнка чемпиона «Большого шлема»

Француженка Марион Бартоли заявила о готовности стать тренером.



«Я хочу начать новую главу в своей жизни. Играть на профессиональном уровне я уже точно не буду, а вот тренировать – вполне. Очень хотела бы найти французского ребёнка, у которого была бы такая же мотивация, как у меня в детстве. Думаю, это будет непросто. Тем не менее я действительно готова сделать ребёнка чемпионом «Большого шлема». Это лучшее, что я испытывала в своей жизни, и я хочу передать этот опыт», – цитирует Бартоли BT Sport.



33-летняя теннисистка является победительницей Уимблдона-2013. Сыграв всего на двух турнирах после своего триумфа в Лондоне, Марион заявила о завершении карьеры в возрасте 28 лет. Позже появилась информация о загадочном вирусе, атаковавшем организм француженки, в результате чего она начала стремительно терять вес.



В декабре прошлого года Марион заявила о возвращении в профессиональный теннис. Первоначально Бартоли должна была сыграть свой первый матч на турнире в Майами, однако позже дата возвращения была смещена на конец лета. 13 июня француженка отказалась от возвращения в большой спорт.