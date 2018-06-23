Мария: я почти плачу от радости, что вышла в свой первый финал

30-летняя немка Татьяна Мария поделилась эмоциями после выхода в первый в карьере финал WTA в одиночном разряде.
«Я так счастлива, что вышла в свой первый финал WTA. Почти плачу от радости.
Думаю, мне помогает, что турнир проходит на траве. Мне нравится играть на этом покрытии. Я была хорошо готова к этому травяному сезону, готова показать хорошие результаты и счастлива, что уже сделала это.
Хочу насладиться этой победой, но, конечно, и подготовиться к завтрашнему финалу. Постараюсь сохранить силы, чтобы завтра снова биться", — приводит слова Марии официальный сайт тура.
За титул Татьяна поспорит с латвийкой Анастасией Севастовой.
Мария стала первой финалисткой турнира на Мальорке, обыграв Кенин
Трава становится сильнее. Маррей возвращается, Федерер идёт за 10-м титулом
Федерер, Маррей, Мугуруса, Зверев, Касаткина, Тим, Джокович, Квитова и другие звёзды на турнирах в Бирмингеме, Мальорке, Лондоне и Галле.