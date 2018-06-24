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Чилич: понимал, что судьбу сета могут решить один-два розыгрыша

Чилич: понимал, что судьбу сета могут решить один-два розыгрыша
Теннис / ATP

Хорват Марин Чилич прокомментировал свою победу над австралийцем Ником Кирьосом в полуфинале турнира в Лондоне на двух тай-брейках.

«Конечно, я знал, что Ник будет здорово подавать. Подача у него хорошо работала на протяжении всего турнира, особенно в двух предыдущих матчах. Он делал больше 30 эйсов за игру, при том что побеждал в двух сетах. Я понимал, что один — два розыгрыша, одно неправильное решение могут решить судьбу партии, и держал максимальную концентрацию и терпеливо ждал шансов.

Я тоже хорошо подавал, используя все части квадрата подачи. Я доволен тем, как сыграл, тем, что стабильно действовал на высоком уровне. Нелегко играть, зная, что каждый раз обязан брать свою подачу. Здорово, что мне удалось справиться с этим», — цитирует Чилича официальный сайт ATP.

В финале Марин встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Чилич на двух тай-брейках обыграл Кирьоса и вышел в финал турнира в Лондоне
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