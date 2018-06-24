Кирьос: я хорошо себя чувствую, ничего не болит

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал своё поражение от хорвата Марина Чилича в полуфинале турнира в Лондоне.
«Это был тяжёлый матч. Я знал, что он будет опасен на подаче. Кроме того, он очень, очень хорошо бил с форхенда и здорово атаковал сразу после подачи.
Я показал на этом турнире хороший теннис, обыграл несколько сильных соперников. Это позитивный момент. Физически я чувствую себя хорошо, ничего не болит. В целом последние недели были достаточно успешными, особенно в сравнении с предыдущими двумя с половиной месяцами», — приводит слова Кирьоса официальный сайт ATP.
Чилич на двух тай-брейках обыграл Кирьоса и вышел в финал турнира в Лондоне
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