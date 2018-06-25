Цибулкова: уступая Макаровой в первом сете, я не обращала внимания на счёт

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Екатериной Макаровой в первом круге турнира в Истбурне со счётом 7:5, 6:4.

«Когда я проигрывала в первом сете, думала лишь о следующем розыгрыше. Я не обращала внимания на счёт. Просто старалась играть лучше, лучше подавать и была сосредоточена на каждом моменте.

Все наши матчи отличаются друг от друга. Мы обе — крепкие теннисистки, которые демонстрируют хороший теннис и отлично двигаются. Сегодня я просто играла агрессивно. Мне нравится выступать на траве, как и Макаровой. Я хорошо себя чувствовала на корте", — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.

Макарова проиграла Цибулковой в первом круге турнира в Истбурне