Чакветадзе: Шарапова по игре прибавляет, но на Уимблдоне многое зависит от сетки

Бывшая пятая ракетка мира, известная российская теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе в своей колонке на «Чемпионате» поделилась ожиданиями от выступления на Уимблдоне пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Марии Шараповой, а также других россиянок.

«Мария Шарапова после «Ролан Гаррос» не сыграла ни одного официального соревнования. Маша вообще редко играет на предшествующих турнирах «Большого шлема». Несколько раз она выступала в Бирмингеме, но в нынешнем сезоне решила пропустить этот турнир. Про готовность Шараповой сказать что-то сложно. Видно, что по игре она постепенно прибавляет, но, как обычно, на турнирах «Большого шлема» слишком многое будет зависеть от сетки.

Если говорить об остальных россиянках, кроме Шараповой, то Светлана Кузнецова всё ещё возвращается после травмы. Трава никогда не считалась любимым покрытием Светы. Быть может, ей стоит попробовать сыграть без особенных ожиданий, и тогда игра снова приобретёт яркие краски. Сделать это будет непросто, так как нужно подтверждать прошлогодние очки за четвертьфинал.

Дарье Касаткиной с учётом перекрученных ударов и не самых высоких скоростей не так уж удобно играть на травяных кортах. Ей придётся дополнительно подстраиваться под покрытие, и не факт, что она сможет раскрыть свои лучшие качества на этом довольно специфическом покрытии. Будет трудно, но добраться до второй недели ей вполне реально. А вот Катя Макарова и Настя Павлюченкова, наоборот, предпочитают быстрое покрытие медленному. Многое будет зависеть от текущей формы и физического самочувствия теннисисток", — написала Чакветадзе.