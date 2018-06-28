Канадская теннисистка Эжени Бушар вышла в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации уроженка Уэстмаунта в двух партиях обыграла представительницу Колумбии Мариану Дуке-Мариньо (2) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут. Эжени совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и ни одного брейка.
Поединки основной сетки третьего турнира «Большого шлема» 2018 года стартуют 2 июля. Соревнования завершатся 15 июля.
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