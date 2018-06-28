М. Зверев обыграл Шаповалова в четвертьфинале турнира в Истбурне

Немецкий теннисист Миша Зверев преодолел четвертьфинальный барьер на турнире категории ATP 250 в Истбурне (Великобритания). Он победил канадца Дениса Шаповалова, посеянного под третьим номером, со счётом 6:3, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. Зверев выполнил 2 подачи навылет, обошёлся без двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Шаповалова 2 эйса, 8 ошибок на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 770 695 Зверев поспорит с победителем матча Михаил Кукушкин (Казахстан) – Кайл Эдмунд (Великобритания).

Разминка перед Уимблдоном. Касаткина, Возняцки и Плишкова украсят Истбурн Возняцки, Плишкова, Остапенко, Квитова, Касаткина, Кузнецова, Павлюченкова, Кербер и другие звёзды на турнирах в Истбурне и Анталье.