Соболенко обыграла А. Радваньскую и вышла в финал турнира в Истбурне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истбурне (Великобритания), в трёх партиях обыграв представительницу Польши Агнешку Радваньскую со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Арина дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 7 брейков.



В финале соревнований в Истбурне Соболенко сыграет с победительницей поединка Каролина Возняцки (Дания, 1) — Анжелика Кербер (Германия, 4).

Соболенко: при 1:4 тренер сказал: «Если проигрываешь, то проигрывай в борьбе»