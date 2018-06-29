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Соболенко обыграла А. Радваньскую и вышла в финал турнира в Истбурне

Соболенко обыграла А. Радваньскую и вышла в финал турнира в Истбурне
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал турнира в Истбурне (Великобритания), в трёх партиях обыграв представительницу Польши Агнешку Радваньскую со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут. Арина дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 7 брейков.

В финале соревнований в Истбурне Соболенко сыграет с победительницей поединка Каролина Возняцки (Дания, 1) — Анжелика Кербер (Германия, 4).

Истбурн (ж) 2018. 1/2 финала
29 июня 2018 года, пятница. 13:10 МСК
Агнешка
Радваньска
Арина
Соболенко
3:6 6:1 3:6
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