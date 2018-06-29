Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Надаль рассказал, на каком турнире начнёт следующий сезон

Надаль рассказал, на каком турнире начнёт следующий сезон
Теннис / ATP

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль объявил об участии в хардовых соревнованиях в Брисбене.

«Мне очень нравится выступать в Брисбене, и я разочарован тем, что не смог приехать туда в этом году. Уверен, что хороший результат в Брисбене придаст мне уверенности и, следовательно, шансов на успешное выступление на Australian Open.

Соревнования в Брисбене — одни из тех, к которым я отношусь очень серьёзно. Надеюсь, в 2019-м я выступлю там лучше, чем в прошлые разы», – цитирует Рафаэля Tennis World USA.

В 2017 году испанец уступил представителю Канады Милошу Раоничу в 1/4 финала соревнований. Надаль ни разу не выходил в финал соревнований в Брисбене.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент