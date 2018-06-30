Шаповалов: с длинными волосами я больше похож на Борга

Канадец Денис Шаповалов рассказал о том, как относится к своей отличительной черте среди большинства теннисистов.



«Да, я выделяюсь среди других длинными волосами. Это необычно, ведь сейчас очень мало теннисистов с подобными причёсками. Возможно, это пошло из 80-х или 90-х годов – всё своё детство я рос с длинными волосами.

Когда я попал в военный лагерь, курсанты заставили меня подстричся, но потом я вновь отрастил волосы – я делал это, чтобы восстать против системы. Я рад, что оставил свою причёску до настоящего времени – мне кажется, что так я больше похож на Бьорна Борга», – заявил Шаповалов в интервью Daily Mail.



19-летний теннисист располагается на 26-й строчке в мировом рейтинге АТР.