Бачински снялась с Уимблдона

Экс девятая ракетка мира швейцарка Тимя Бачински приняла решение пропустить Уимблдон из-за последствий разрыва икроножной мышцы.



Из-за различных повреждений теннисистка провела только четыре матча в этом сезоне, не сумев выиграть ни одного. Ожидалось, что Тимя сможет сыграть на «Ролан Гаррос», но девушка решила пропустить грунтовый Мэйджор ради подготовки к Уимблдону.



Лучшим результатом Бачински на лондонских кортах Уимблдона стал выход в 1/4 финала в 2015 году. Её место в основной сетке займёт колумбийка Мариана Дуке-Мариньо.

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