Возняцки: мне нравится играть на траве, это моё любимое покрытие

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу над белоруской Ариной Соболенко в финале турнира категории Premier в Истбурне со счётом 7:5, 7:6 (7:5). До этого Возняцки единственный раз выигрывала здесь девять лет назад, в 2009 году.



«Эта победа много для меня значит. Я и забыла, насколько тяжёл этот трофей! Прошло много лет с тех пор, как я побеждала на этом турнире. Здорово, что я смогла выступить и выиграть здесь спустя почти 10 лет.



Что помогало мне отыгрываться и прибавлять в ключевые моменты? Не знаю. Но я знала, что она провела на этом турнире очень много сетов, накануне играла в паре, и не понимала, откуда у неё столько сил. Потом я вспомнила, что она намного младше меня, и это всё объясняет.



Уимблдон — особенный турнир, и мне нравится играть на траве. Это моё любимое покрытие. Я наслаждаюсь выступлениями на Уимблдоне. Там замечательные болельщики. Я приложу все усилия для того, чтобы сыграть хорошо. Сейчас я отправлюсь на массаж, поем и буду отдыхать. Надеюсь, к понедельнику я буду готова. На этой неделе я провела несколько отличных матчей и хочу верить, что на Уимблдоне мне удастся сделать то же самое», — приводит слова Возняцки с церемонии награждения официальный «твиттер» WTA.