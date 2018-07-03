Векич: команда говорила, что моя победа над топ-теннисисткой ещё придёт

Хорватка Донна Векич поделилась впечатлениями от победы над американкой Слоан Стивенс в первом круге Уимблдона со счётом 6:1, 6:3.

«Наконец-то я смогла выиграть такой матч! Это очень важно для меня и моей уверенности. Последние пару раз я отлично играла с топ-теннисистками, но проигрывала. Моя команда всегда говорила, что победа ещё придёт. Я рада, что это случилось сегодня.

Играть на Уимблдоне — это нечто особенное, а выйти на корт номер 1 — это ещё более особенное событие. Рада, что у меня останутся хорошие воспоминания о нём. Важно было провести несколько матчей перед Уимблдоном. потому что травяное покрытие отличается от других. Думаю, трава отлично подходит для моей игры.

Моя подача работала не лучшим образом. На корте было ветрено, солнце светило в глаза. Я постараюсь поработать над подачей. Надеюсь, в следующем матче она станет лучше. Я известна тем, что оказываю на себя большое давление", — цитирует Векич официальный сайт тура.

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