Стивенс: я не собираюсь плакать и разбивать ракетки

Американка Слоан Стивенс прокомментировала своё поражение от хорватки Донны Векич в первом круге Уимблдона со счётом 1:6, 3:6.

«Я хорошо поработала на тренировках после Открытого чемпионата Франции. Я сделала больше, чем обычно. Сегодня мне не повезло. Донна играла отлично. Я ничего не могла поделать. Не собираюсь плакать и разбивать ракетки. То, что произошло, станет для меня уроком. Я буду продолжать работать. Уже ничего не вернуть, так что слишком много думать об этом поражении не стоит», — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.

Четвёртая ракетка мира Стивенс проиграла Векич в первом круге Уимблдона

1-й день Уимблдона. Федерер разгромил Лайовича, Медведев — Чорича. Как это было В 1-й день Уимблдона выиграли Федерер, Азаренко, Возняцки, Макарова, Медведев, сошли с дистанции Донской, Стивенс, Чорич.