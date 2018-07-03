В. Уильямс: титулы на Уимблдоне мне никто не подарил, я сама их заработала

Американка Винус Уильямс прокомментировала свою победу над шведкой Юханной Ларссон в первом круге Уимблдона со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:1 и поделилась ожиданиями от встречи с румынкой Александрой Дулгеру.

«Я не встречалась с ней раньше. Сегодня Юханна играла отлично. В первом сете были моменты, в которых я могла действовать лучше. Во второй и третьей партиях в подобных ситуациях я уже была на высоте.

Я была чемпионкой этого турнира в одиночном и парном разрядах, это особенные моменты для меня. Каждая победа получилась увлекательной. Никто мне эти титулы не подарил, я сама их заработала. Каждая победа приносит большое удовольствие и дарит веру в то, что у тебя будет шанс выиграть ещё раз.

Я не уверена в том, играла ли раньше с Дулгеру. Если играла, то борьба точно была упорной. Она настоящий боец. Знаю, что у неё были травмы. Александра играла очень здорово, пока не начались проблемы. Думаю, этот матч будет похож на игру первого круга. Не знаю, как будет действовать соперница, но я постараюсь сыграть как можно лучше", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

Винус Уильямс преодолела первый круг Уимблдона, проиграв первый сет Ларссон

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