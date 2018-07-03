Гаврилова победила Доулхайд в первом круге Уимблдона

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова, посеянная на Уимблдоне под 26-м номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу США Кэролайн Доулхайд (LL) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Дарья совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Кэролайн, заменившей в основной сетке снявшуюся с турнира Зарину Дияс из Казахстана, 5 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в третий круг Гаврилова поспорит с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) — Саманта Стосур (Австралия).

Шарапова выходит на сцену. Матчи 2-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, чемпионка Мугуруса, россияне Шарапова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова, Звонарёва сыграют во вторник.