188-я ракетка мира Бушар вышла во второй круг Уимблдона, Козлова уступила

Финалистка Уимблдона-2014 канадка Эжени Бушар (Q) начала выступление на травяном турнире серии «Большого шлема» с победы над местной обладательницей «уайлд-кард» Габриэллой Тейлор со счётом 6:0, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. 24-летняя уроженка Монреаля, занимающая 188-е место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, 1 двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Следующей соперницей Эжени станет австралийка Эшли Барти (17).

Украинка Катерина Козлова в первом круге уступила американке Дженнифер Брэйди — 2:6, 7:6 (7:4), 2:6. Во втором круге представительница США встретится с эстонкой Анетт Контавейт (28).