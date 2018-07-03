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188-я ракетка мира Бушар вышла во второй круг Уимблдона, Козлова уступила

188-я ракетка мира Бушар вышла во второй круг Уимблдона, Козлова уступила
Теннис / Уимблдон 2018

Финалистка Уимблдона-2014 канадка Эжени Бушар (Q) начала выступление на травяном турнире серии «Большого шлема» с победы над местной обладательницей «уайлд-кард» Габриэллой Тейлор со счётом 6:0, 4:6, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. 24-летняя уроженка Монреаля, занимающая 188-е место в рейтинге WТА, сделала 3 эйса, 1 двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и проиграла 2 гейма на своей подаче. Следующей соперницей Эжени станет австралийка Эшли Барти (17).

Украинка Катерина Козлова в первом круге уступила американке Дженнифер Брэйди — 2:6, 7:6 (7:4), 2:6. Во втором круге представительница США встретится с эстонкой Анетт Контавейт (28).

Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 16:30 МСК
Габриэлла
Тейлор
Эжени
Бушар
0:6 6:4 3:6
Уимблдон (ж) 2018. 1-й круг
03 июля 2018 года, вторник. 16:00 МСК
Дженнифер
Брэйди
Катерина
Козлова
6:2 6:7 6:2
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