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Поражения Шараповой и Звонарёвой — в обзоре первого круга Уимблдона

Поражения Шараповой и Звонарёвой — в обзоре первого круга Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова (24) не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, в трёх партиях уступив своей соотечественнице Виталии Дьяченко (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6. Поединок продолжался 3 часа 7 минут.

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва (Q) в первом круге соревнований в двух партиях проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер (11) со счётом 5:7, 3:6.

Видеообзор поединков первого круга Уимблдона доступен на «Чемпионате».

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