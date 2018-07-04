Поражения Шараповой и Звонарёвой — в обзоре первого круга Уимблдона

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова (24) не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, в трёх партиях уступив своей соотечественнице Виталии Дьяченко (Q) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6. Поединок продолжался 3 часа 7 минут.

Бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Вера Звонарёва (Q) в первом круге соревнований в двух партиях проиграла представительнице Германии Анжелике Кербер (11) со счётом 5:7, 3:6.

Видеообзор поединков первого круга Уимблдона доступен на «Чемпионате».

Шарапова: Дьяченко играла очень агрессивно. Она хотела победить и сделала это

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.