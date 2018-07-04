Звонарёва, Потапова и Лоттнер получили «уайлд-кард» на Moscow River Cup

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва, её соотечественница, победительница юниорского Уимблдона-2016 Анастасия Потапова, а также представительница Германии Антония Лоттнер стали обладательницами «уайлд-кард» на Moscow River Cup, который пройдёт в Москве с 23 по 29 июля, сообщает официальный «инстаграм» соревнований.
Приглашения в квалификацию получили россиянки Полина Монова и Варвара Флинк.
Призовой фонд московского турнира составит $ 750 тыс.
Ознакомиться со списком участниц Moscow River Cup можно на «Чемпионате».
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