Звонарёва, Потапова и Лоттнер получили «уайлд-кард» на Moscow River Cup

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва, её соотечественница, победительница юниорского Уимблдона-2016 Анастасия Потапова, а также представительница Германии Антония Лоттнер стали обладательницами «уайлд-кард» на Moscow River Cup, который пройдёт в Москве с 23 по 29 июля, сообщает официальный «инстаграм» соревнований.

Приглашения в квалификацию получили россиянки Полина Монова и Варвара Флинк.



Призовой фонд московского турнира составит $ 750 тыс.

Ознакомиться со списком участниц Moscow River Cup можно на «Чемпионате».

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.