Надаль оценил свои шансы на участие в Кубке Лэйвера—2017

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал возможное выступление на втором по счёту Кубке Лэйвера.



«Сейчас трудно что-то сказать по этому поводу. Честно говоря, я полюбил этот турнир – на нём было очень весело, и я играл с большой страстью. Тем не менее в этом году мне предстоит сыграть в полуфинале Кубка Дэвиса – матчи пройдут за неделю до Laver Cup. Именно поэтому я пока не могу с уверенностью сказать, получится ли сыграть в Чикаго. До турнира ещё достаточно времени, чтобы принять решение», – цитирует Надаля Tennis World USA.



Кубок Лэйвера – соревнования, в которых сражаются команда Европы против Остального мира. Первым чемпионом Laver Cup стала команда Европы, капитаном которой был Бьорн Борг. В её составе выступали: Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев, Марин Чилич, Доминик Тим и Томаш Бердых.



На Кубке Лэйвера—2017 Рафаэль Надаль и Роджер Федерер впервые сыграли в паре. В трёх партиях они обыграли американцев Джека Сока и Сэма Куэрри – 6:4, 1:6, 10:5.



Laver Cup 2018 пройдёт с 21 по 23 сентября в Чикаго. Ранее своё участие в командном турнире подтвердили Новак Джокович и Хуан-Мартин дель Потро.

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