Шарапова: матч был в моих руках, просто я сама его не взяла

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала поражение в первом круге Уимблдона от своей соотечественницы Виталии Дьяченко со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6 и призналась, что смотрела концовку победного для сборной России матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу с испанцами.

«Первый матч на Уимблдоне после грунта всегда получается очень тяжёлым, но если смотреть на счёт, то видно, что у меня было много возможностей выиграть. Я вела 5:2 во втором сете, подавала на матч, поэтому, несмотря на всё, матч был в моих руках, просто я сама его не взяла.

Матч России с Испанией я смотрела не весь, но под конец знала, что будут пенальти, я смотрела и сильно болела", — сказала Шарапова.

Видео доступно на «Чемпионате».

Шарапова: Дьяченко играла очень агрессивно. Она хотела победить и сделала это

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.