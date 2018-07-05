5 июля состоится матч второго круга Уимблдона, в котором сыграют представительница Казахстана Юлия Путинцева и россиянка Дарья Касаткина (14). Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Путинцева — Касаткина на Уимблдоне.



Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований поспорит либо с представительницей Австралии Эшли Барти (17), либо с канадкой Эжени Бушар (Q).

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.