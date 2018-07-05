Тренер Бушар: если Эжени станет первой ракеткой мира, я уйду

Тренер канадки Эжени Бушар Роберт Лэнсдорп, ранее сотрудничавший с американкой Линдсей Дэвенпорт и россиянкой Марией Шараповой, рассказал об особенностях работы с финалисткой Уимблдона 2014 года.

«Я не хочу думать о прошлом. Я не вспоминаю о её выходе в финал Уимблдона 2014 года. Мы никогда не говорили о той игре. Это не важно для меня. Я не оглядываюсь назад. Также я никогда не говорю ей: „Что с тобой случилось?“. Я воспринимаю её такой, как она есть, и постараюсь помочь ей прибавить.

Думаю, когда она общалась со мной три месяца назад, ей больше всего понравилось то, что я был уверен в возможности прогресса в её игре. Я знаю, что нужно делать, чтобы она выполняла удары лучше и стабильнее. Ранее ей это не удавалось. Я был рад, так как знал, что могу помочь этой девушке. Именно поэтому я сейчас здесь. Я не собираюсь ездить с ней просто ради славы. Я чувствую, что могу сделать её более сильным игроком. Если не удастся, мы расстанемся. Но если она станет первой ракеткой мира, я также уйду, потому что буду считать работу выполненной.

Всё дело в голове. Я говорю Эжени: «Послушай, если сделаешь это и то, твоя игра будет гораздо лучше». После 50 лет работы над развитием игроком я могу сказать, может ли теннисист так развить свои удары, что будет выполнять их автоматически. Всё это откладывается у них в головах. Игрокам нелегко психологически, но если они чувствуют, что играют на инстинктах, то становятся сильнее. Я за то, чтобы игроки всё время отрабатывали удар за ударом, пока не сделают тысячу повторов. Хочется, чтобы это осталось в их мышечной памяти, тогда они бдут бить по мячу в игре автоматически. Это поможет им стать сильнее психологически.

На Уимблдоне, как в зоопарке. Здесь трудно добиться прогресса, всё идет, как идёт. Я приехал сюда впервые за 20 лет, чтобы поддержать Эжени. Здесь сложно научить её чему-то новому. Это меня расстраивает. Мы начали работать три месяца назад, но затем она получила травму. Она отправилась в Европу, но там подавала слишком жёстко и повредила мышцы пресса. Она пропустила два месяца. Затем Бушар сыграла в Бирмингеме и сейчас с каждым матчем прибавляет.



В первом круге она играла отлично, затем где-то заблудилась, но потом вернулась в игру и одержала победу. Это хороший знак, ранее ей бы это не удалось", — цитирует Лэнсдорпа официальный сайт тура.

«Роберт верит в меня. Мне нравится, что он в моей команде», — в свою очередь сказала Бушар.

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.