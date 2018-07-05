Барти победила Бушар и может сыграть с Касаткиной в 3-м круге Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Уимблдоне под 17-м номером, вышла в третий круг, в двух партиях обыграв представительницу Канады Эжени Бушар (Q) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Эшли 9 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. Во второй партии Эшли отыгралась со счёта 2:5.



За выход в четвёртый круг соревнований Барти поспорит с победительницей поединка Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия, 14).

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Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.