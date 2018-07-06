Иснер: надеюсь, бэкхенд моей дочери будет лучше моего

Американец Джон Иснер рассказал о предстоящем отцовстве – 22 сентября его жена Мэддисон должна родить дочь.



«Я уже сказал Мэддисон, что у нас будет четыре дочери. Я чувствую это. Впрочем, в любом случае каждый ребёнок будет для нас настоящим благословением. Эта девочка получит много любви, будьте уверены.



Какой у дочки будет бэкхенд? Двуручный и, надеюсь, лучше, чем у меня», – цитирует Иснера официальный сайт АТР.

В матче третьего раунда Уимблдона 33-летний американец сыграет с представителем Молдавии Раду Алботом. Теннисисты впервые сыграют друг с другом на траве. Общий счёт по личным встречам – 2-1 в пользу Иснера.