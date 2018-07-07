Саснович отдала всего 4 гейма Гавриловой и сыграет с Остапенко в 1/8 Уимблдона

Белоруска Александра Саснович уверенно вышла в 1/8 финала Уимблдона, не пустив во вторую неделю турнира австралийку Дарью Гаврилову (26) — 6:3, 6:1. До того теннисистки встречались лишь однажды — на турнире в Риме в 2017 году, и тогда Дарья победила в трёх партиях.



Поединок продолжался 1 час 16 минут. Саснович ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Гавриловой 2 эйса, 10 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.



В понедельник Александра встретится с латвийкой Еленой Остапенко (12), которая отдала всего 4 гейма россиянке Виталии Дьяченко.

Касаткина, Дьяченко и Хачанов рвутся во 2-ю неделю. Матчи 6-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Касаткина, Хачанов, Дьяченко, а также Зверев, Остапенко, дель Потро и Кербер сыграют в субботу.