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Саснович отдала всего 4 гейма Гавриловой и сыграет с Остапенко в 1/8 Уимблдона

Саснович отдала всего 4 гейма Гавриловой и сыграет с Остапенко в 1/8 Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2018

Белоруска Александра Саснович уверенно вышла в 1/8 финала Уимблдона, не пустив во вторую неделю турнира австралийку Дарью Гаврилову (26) — 6:3, 6:1. До того теннисистки встречались лишь однажды — на турнире в Риме в 2017 году, и тогда Дарья победила в трёх партиях.

Поединок продолжался 1 час 16 минут. Саснович ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и использовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Гавриловой 2 эйса, 10 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

В понедельник Александра встретится с латвийкой Еленой Остапенко (12), которая отдала всего 4 гейма россиянке Виталии Дьяченко.

Уимблдон (ж) 2018. 3-й круг
07 июля 2018 года, суббота. 16:55 МСК
Дарья
Гаврилова
Александра
Саснович
3:6 1:6
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