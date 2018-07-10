Джорджи: я не удивлена тем, что вышла в четвертьфинал Уимблдона

Итальянка Камила Джорджи поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Екатериной Макаровой в четвёртом круге Уимблдона со счётом 6:3, 6:4. 26-летняя уроженка Мачераты впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». За выход в полуфинал Джорджи поспорит с американкой Сереной Уильямс.

«Я не удивлена таким результатом. Я всегда много работаю для достижения своей цели. В последние пару лет я часто получала травмы, у меня было немало проблем в физическом плане. В этом году я наконец смогла выступать долгое время, не испытывая никаких трудностей. Именно поэтому я смогла пройти так далеко.

Это был очень хороший матч. Я действовала стабильно. Думаю, сейчас я играю лучше, чем в начале сезона. Я провела несколько великолепных матчей и хочу продолжить в том же духе.

Я концентрируюсь на своей игре и в следующем матче буду действовать так же. Сейчас я демонстрирую отличный теннис, поэтому сосредоточена на себе", — цитирует Джорджи официальный сайт тура.

Макарова в двух сетах проиграла Джорджи в четвёртом круге Уимблдона

Касаткина впервые пробилась в четвертьфинал Уимблдона Последняя россиянка в сетке Уимблдона, Дарья Касаткина, борется за путёвку в Сингапур и сыграет с другой претенденткой – Анжеликой Кербер.