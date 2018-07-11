Касаткина, Макарова и Гарсия сыграют на турнире в Нью-Хэйвене

Французская теннисистка Каролин Гарсия подтвердила своё участие в турнире в Нью-Хэйвене (США), который пройдёт с 17 по 25 августа. В состав участниц также включены россиянки Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, словачка Доминика Цибулкова, британка Йоханна Конта, австралийка Эшли Барти и голландка Кики Бертенс. «Уайлд-кард» получила американка Даниэль Коллинз.

«Нью-Хэйвен — это просто невероятное место для подготовки к US Open. Я много раз играла там и всегда наслаждалась атмосферой турнира, поддержкой болельщиков и уровнем конкуренции. Здесь всегда сильный состав участниц. Я хорошо выступала на этом турнире раньше и надеюсь вновь продемонстрировать хороший результат», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

Ранее стало известно, что в Нью-Хэйвене сыграют действующая чемпионка австралийка Дарья Гаврилова, представительница Германии Юлия Гёргес и чешка Петра Квитова.

Гаврилова и Гёргес подтвердили участие в турнире в Нью-Хэйвене