Текстовая онлайн-трансляция матча Гёргес — С. Уильямс на Уимблдоне

12 июля состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют немка Юлия Гёргес (13) и американка Серена Уильямс (25). Начало поединка запланировано на 16:30 по московскому времени. По личным встречам впереди 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» — 2-0.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча С. Уильямс — Гёргес на Уимблдоне.



Победительница этого поединка в финале Уимблдона сыграет либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко (12), либо с немкой Анжеликой Кербер (11).

Кербер и Серена в шаге от финала двухлетней давности. Матчи 10-го дня Уимблдона Полуфиналы женского Уимблдона: Остапенко — Кербер и Гёргес — Серена Уильямс.