Раонич: в первом сете я повредил мышцу и не мог нормально подавать

Канадец Милош Раонич прокомментировал своё поражение от американца Джона Иснера в четвертьфинале Уимблдона со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 4:6, 3:6.

«Я повредил мышцу ноги в первом сете, но не знаю, насколько всё серьёзно. Травма не мешала в игре на задней линии или у сетки. Но мне было нелегко подавать, когда вся нагрузка шла на одну ногу. Это было самым сложным. Я не мог нормально подавать.

В целом матч прошёл как по сценарию. У меня было не так много шансов. Я старался держаться как мог. Но постепенно победа от меня ускользала.

До брейка в четвёртом сете я старался хорошо играть на приёме и удерживал свою подачу. Но как только Джон сделал брейк, мне стало очень тяжело", — цитирует Раонича CBC.

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