Иснер: я практически идеально реализовал свои планы на каждый матч Уимблдона

Американский теннисист Джон Иснер поделился впечатлениями от победы над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинале Уимблдона со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:4, 6:3.

«Это просто поразительно. Я невероятно рад, что дошёл до полуфинала Уимблдона. Это особенный турнир для меня. Я хорошо подаю и выполняю отличные удары с лёта. Думаю, я здорово действую у сетки. Я много работал над этим. На каждый матч у меня были свои планы, и я смог их реализовать практически идеально. В ключевых моментах каждой встречи я сохранял спокойствие, был собран и играл просто здорово», — цитирует Иснера официальный сайт тура.

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