Экс-болбой Уимблдона: Федерер, Надаль и Серена – великолепны, Маррей – худший

Бывший болбой главного травяного турнира сезона рассказал о нюансах своей работы.



«Федерер – абсолютный джентльмен во всём, что он делает. Надаль тоже хорош. Он уделяет большое внимание своим полотенцам, но у меня никогда не было с ним никаких проблем. Ещё он очень педантичен – к этому тяжело привыкнуть, но в этом нет ничего плохого.



Джокович? Как правило, он очень вежлив. С Сереной Уильямс тоже никогда не возникало никаких проблем. Она великолепна, но с ней нужно всегда быть на ногах. У неё есть несколько привычек, которые нужно запомнить. Например, с какой стороны нужно подавать мячи.



Худшие? Это Маррей. Он может быть очень раздражительным на корте. Ник Кирьос очень похож на него в этом плане.



Тренировки болбоев не так просты. Мы начинаем готовиться к турниру ещё в феврале и на протяжении более чем трёх месяцев отрабатываем каждую деталь. Вознаграждение? Мы получали немного денег и могли сохранить свою форму, что очень приятно для каждого», – цитирует бывшего болбоя Daily Express.

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