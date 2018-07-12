Кербер: очень горжусь, что вернулась в финал Уимблдона

Немка Анжелика Кербер поделилась впечатлениями от победы над латвийкой Еленой Остапенко со счётом 6:3, 6:3 в полуфинале Уимблдона.

«Я ожидала от неё той игры, которую она показывала с первых розыгрышей. Она действовала очень мощно и отодвигала меня назад. Я старалась оставаться сосредоточенной и бороться за каждое очко, потому что Елена стартовала очень хорошо. Затем я просто пыталась найти свой ритм и реализовывать шансы, которые у меня возникали.

Я очень горжусь, что вернулась в финал Уимблдона, особенно после не самого удачного прошлого сезона. Вновь быть здесь — цель, которую я поставила перед собой в начале сезона. Я хотела вновь играть хорошо и участвовать в финалах турниров «Большого шлема», — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.