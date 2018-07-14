Гантухова: Кербер не хотела играть с Гёргес в финале Уимблдона

Словацкая теннисистка Даниэла Гантухова, доходившая до четвертьфинала на Уимблдоне-2002, поделилась мыслями по поводу финального поединка травяного мэйджора с участием немки Анжелики Кербер и американки Серены Уильямс.



В полуфинале Кербер обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко, а 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» оказалась сильнее немки Юлии Гёргес.



«Я думаю, что Кербер хочет быть главной теннисной звездой своей страны. По этой причине она не хотела играть с Гёргес. Если Кербер проиграет в финале Уимблдона Серене Уильямс, то все скажут, что Анжелика провела отличный турнир. Если бы она проиграла в решающем матче Гёргес, то всё было бы иначе», — приводит слова Гантуховой Tennis World USA.

Серена и Анжелика повторят финал-2016. Матчи 12-го дня Уимблдона Финал женского Уимблдона Серена Уильямс – Анжелика Кербер, а также доигрывание отложенного накануне мужского полуфинала Джокович — Надаль.