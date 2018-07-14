С. Уильямс: я снова могу далеко проходить на «Шлемах» и претендовать на победу

Американка Серена Уильямс прокомментировала поражение от немки Анжелики Кербер в финале Уимблдона со счётом 3:6, 3:6.
«Кербер сыграла замечательно. Она показывала теннис очень высокого уровня на протяжении всего финала.
Отличный турнир. Несколько месяцев назад я ещё не знала, где буду в это время, сумею ли вернуться на свой уровень. Сейчас я наконец-то вижу свет в конце тоннеля. Эти две недели позволили понять, что я снова могу соревноваться, могу далеко проходить на турнирах „Большого шлема“ и претендовать там на победу. Это только начало. Продолжу идти этой дорогой вперёд», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.
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