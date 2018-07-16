Херцог обыграла Русе в Бухаресте, несмотря на 9 двойных ошибок

Словенка Полона Херцог (8) сломила сопротивление румынки Елены-Габриэлы Русе (WC) в первом круге турнира категории International в Бухаресте (Румыния), несмотря на проигрыш первого сета, — 2:6, 6:2, 6:3.



Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Херцог 5 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Русе 1 эйс, 7 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.



За выход в четвертьфинал Полона поспорит либо с румынкой Ириной Барой (Q), либо с Викторией Томовой из Болгарии.

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