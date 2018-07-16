Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Херцог обыграла Русе в Бухаресте, несмотря на 9 двойных ошибок

Херцог обыграла Русе в Бухаресте, несмотря на 9 двойных ошибок
Теннис / WTA

Словенка Полона Херцог (8) сломила сопротивление румынки Елены-Габриэлы Русе (WC) в первом круге турнира категории International в Бухаресте (Румыния), несмотря на проигрыш первого сета, — 2:6, 6:2, 6:3.

Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Херцог 5 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Русе 1 эйс, 7 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

За выход в четвертьфинал Полона поспорит либо с румынкой Ириной Барой (Q), либо с Викторией Томовой из Болгарии.

Бухарест 2018. 1-й круг
16 июля 2018 года, понедельник. 20:30 МСК
Елена-Габриэла
Русе
Полона
Херцог
6:2 2:6 3:6
Возвращение Рублёва. Андрей на первом турнире после травмы защищает титул
После Уимблдона все турниры, кроме проводящегося на траве Ньюпорта, проходят на грунте – в том числе Умаг, где в 2017 году победил Рублёв.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент